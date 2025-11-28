Бывшему инженеру вынесен обвинительный приговор

Бывший сотрудник АНО «Институт территориального развития Чувашской Республики» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в период с февраля по июль 2022 года фактический руководитель коммерческой организации, являвшейся поставщиком детского игрового и спортивного оборудования, будучи принятым на должность инженера АНО «Институт территориального развития Чувашской Республики», по предварительному сговору с бывшим заместителем директора указанного учреждения совершил хищение бюджетных денежных средств.

Так, в ходе исполнения контрактов на поставку детского игрового оборудования в рамках реализации госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» он совершил растрату вверенных бюджетных средств путем закупки для благоустройства межквартальных детских площадок более дешевого и непригодного к эксплуатации оборудования. Действиями фигурантов Минстрою Чувашии причинен материальный ущерб на сумму почти 70 млн рублей. Указанными денежными средствами осужденный распорядился по своему усмотрению.



В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, в ходе следствия наложен арест на имущество фигуранта и подконтрольной ему организации на сумму 48 млн рублей.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 250 тыс. рублей.

СУ СКР по Чувашии.