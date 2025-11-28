Белые платочки как символ спасения России

29 ноября во всех православных храмах Чувашии будет совершен молебен о святой Руси и даровании мира.

В этот день женщины придут в храмы в белых головных платках. Инициаторы акции – Союз женщин Чувашии, Минкультуры республики и благотворительный фонд «Перле».

Подобный молебен в рамках акции «Белые платочки» прошел 10 марта 2024 года. Тогда в храмы и мечети пришли около 11,5 тысячи человек.



Понятие «белые платочки» появилось благодаря Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I. Во время Великой Отечественной войны женщины приходили на службу в церковь и молились, несмотря на пропаганду атеизма. Священнослужители были уверены, что «белые платочки» отмолили тогда страну и принесли мир.



Молебен начнется сразу после божественной литургии. Начало богослужений – по расписанию храмов.



Союз женщин Чувашии.