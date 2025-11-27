В среднем он увеличится на 2,2 рубля за квадратный метр. Соответствующее постановление было принято 26 ноября на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики.

С 2026 года взнос для домов без лифтов составит 13,03 руб./кв. м (сейчас – 10,94 руб.), а для домов с лифтами – 14,14 руб./кв. м (сейчас – 11,87 руб.). Рост составит 19,1 % по сравнению с уровнем текущего года.



Как пояснил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов, повышение необходимо для выполнения в полном объеме региональной программы капремонта. Он отметил, что с каждым годом в рамках программы увеличивается количество многоквартирных домов, в которых проводится капремонт, что влечет за собой и рост объемов финансирования. Если в 2021 году капремонт был проведен в 188 МКД на общую сумму 892,9 млн рублей, то в будущем году работы запланированы в 335 многоквартирных домах, а общий объем финансирования программы оценивается в 3,5 млрд рублей. Количество жителей, охваченных программой, составит 53,8 тысячи человек.



По информации cap.ru.