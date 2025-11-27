Минимальную сумму алиментов предложили установить на уровне половины МРОТ

Закон об этом внесен в Госдуму.

Сейчас минимальная сумма выплат не определена, и суд часто устанавливает алименты исходя из величины прожиточного минимума. Однако нередко учитываются справки о доходах, где указана заниженная зарплата, а истцам бывает сложно доказать реальный доход алиментщика.

Предлагаемый проект перекладывает ответственность за предоставление сведений о заработке на самого должника. Согласно предлагаемым в Семейный кодекс РФ поправкам, размер алиментов составит не менее:

▫️половины минимальной заработной платы (МРОТ) на одного ребенка,

▫️трех четвертей МРОТ на двух детей,

▫️полный размер МРОТ на троих и более детей.

Вступление в силу изменений планируется авторами с начала следующего года.

Фото: iStock

Источник: rg.ru