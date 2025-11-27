Минимальную сумму алиментов предложили установить на уровне половины МРОТ

Закон об этом внесен в Госдуму.
Сейчас минимальная сумма выплат не определена, и суд часто устанавливает алименты исходя из величины прожиточного минимума. Однако нередко учитываются справки о доходах, где указана заниженная зарплата, а истцам бывает сложно доказать реальный доход алиментщика.
Предлагаемый проект перекладывает ответственность за предоставление сведений о заработке на самого должника. Согласно предлагаемым в Семейный кодекс РФ поправкам, размер алиментов составит не менее:
▫️половины минимальной заработной платы (МРОТ) на одного ребенка,
▫️трех четвертей МРОТ на двух детей,
▫️полный размер МРОТ на троих и более детей.
Вступление в силу изменений планируется авторами с начала следующего года.
Фото: iStock
Источник: rg.ru