Матери-героини получат дополнительные льготы

Россиянки, которых удостоили званием «Мать-героиня», получат дополнительные льготы

Совет Федерации на заседании 26 ноября одобрил сразу два закона, необходимых для этого.

Женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей, будут предоставлены такие же социальные гарантии, как и Героям Труда РФ, в том числе льготы по оказанию медпомощи, протезированию зубов, коммунально-бытовому обслуживанию, включая освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг.

Взамен льгот в натуральном виде женщина имеет право получать ежемесячную выплату в размере 72 тыс. рублей (эта сумма подлежит ежегодной индексации).

По информации с сайта: rg.ru