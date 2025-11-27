Какие имена выбрали для новорожденных в Чувашии в 2025 году

Госслужба Чувашии по делам юстиции в своем госпаблике в сети «ВКонтакте» рассказала о популярных именах новорожденных в 2025 году. И, ура, традиционные Ани, Маши, Саши и Миши возвращаются!
