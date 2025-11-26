V Конгресс молодых ученых начал работу

V Конгресс молодых ученых стартовал в Научно-технологическом университете «Сириус». В программе запланировано более 200 мероприятий: деловых сессий, дискуссий, мероприятий культурной и спортивной программы, а также мероприятий в новых форматах: научных баталий, открытых лекций ведущих ученых и диалогов молодых ученых с представителями государства и бизнес-сообщества.

Ключевая тема Конгресса: «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». Этой же теме будет посвящено пленарное заседание. В программу войдут четыре тематических трека, посвященные научному развитию ключевых и стратегических отраслей, реализации инициатив Десятилетия науки и технологий, развитию научной инфраструктуры и кадрового потенциала, международному научному сотрудничеству.

В первый день в деловую программу войдут дискуссии о развитии искусственного интеллекта, биопечати органов и тканей, генных и клеточных технологиях, технологическом лидерстве в фармацевтике, прорывных решениях для транспортной отрасли, космосе и авиации. Состоится открытие Форума БРИКС по социально-гуманитарным исследованиям, лекции ведущих ученых.

Пленарное заседание пройдет в формате диалога между молодыми исследователями и их наставниками: выдающимися учеными, руководителями научных организаций, корпораций, государственными деятелями.

Дискуссии во второй день Конгресса будут посвящены вопросам популяризации науки, развитию кадрового потенциала, технологического лидерства в АПК, отрасли информационных технологий, созданию научной инфраструктуры, взаимодейсвтию науки и бизнеса. Состоится Открытый диалог с Государственной Думой и встречи представителей СМУ и СНО федеральных округов с членами Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

В заключительный день Конгресса состоятся мероприятия, посвященные разработке редкоземельных металлов, химической отрасли, биотехнологиям, технологическому развитию ТЭК, продовольственной безопасности.

Запланированы мероприятия спортивной и вечерней программы: кинопоказы, научные битвы, интеллектуальные игры, мастер-классы и состязания по интеллектуальным видам спорта. Участников ждет также обширная программа на выставочных стендах: лекции, мастер-классы, презентации и многое другое.

В рамках Школы РНФ представители Российского научного фонда, эксперты и грантополучатели подробно расскажут о современных инструментах поддержки фундаментальных и прикладных исследований, системе их экспертизы, особенностях конкурсного отбора, дадут практические рекомендации по подготовке заявок и отчетов, а также обсудят с участниками инструменты поддержки науки.

Подробная информация о Конгрессе молодых ученых и программе мероприятий на сайте science-congress.com.