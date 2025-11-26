Чувашия берет курс на актуализацию демографической политики

В Чебоксарах прошла стратегическая сессия «Демографический вектор развития: поддержка семей и стимулы для повышения рождаемости». На одной площадке собрались представители власти, бизнеса, общественных организаций, медицины и образования для того, чтобы выработать стратегические подходы и практические шаги по улучшению демографической обстановки в регионе. Ключевыми темами стали состояние демографии в республике, выявление проблемных сфер и резервов для стимулирования рождаемости.

Несмотря на негативные тенденции в демографии, Правительство республики занимает активную позицию в поиске эффективных путей выхода из сложившейся ситуации.

«Наша приоритетная задача — не допустить сокращения численности населения республики и сохранить сбалансированную демографическую структуру, которая будет отвечать вызовам будущего. Для достижения этой цели необходимо сосредоточиться на двух ключевых направлениях.

Во-первых, управление миграцией, оказывающей непосредственное влияние на численность населения. Не допустить отток жителей республики, создать для выпускников школ необходимые условия для учебы и жизни именно в Чувашии. За последние годы нам удалось добиться того, что 80% выпускников школ выбирают наши вузы и техникумы, многие из них остаются жить и работать в регионе, создавать семьи. Именно миграция и рождаемость формируют цельную демографическую картину и являются основой для уверенного, динамичного развития республики на многие десятилетия вперёд.

Второе направление — это стимулирование повышения рождаемости. В последние годы Правительством Чувашии проделана работа по комплексному сопровождению семей, в том числе в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации. Нам важно создать условия, при которых молодые люди не будут вынуждены делать выбор между карьерой и созданием семьи.

Нам необходимо обеспечить максимально благоприятные условия для профессиональной самореализации молодёжи, гарантируя им поддержку государства при рождении ребёнка. Незыблемость института семьи как основы для саморазвития и самореализации личности — вот что является залогом устойчивой демографической ситуации в регионе», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Участники сессии разделились на восемь команд, каждая из которых сосредоточилась на своем направлении: от создания «дружелюбного работодателя» и повышения рождаемости на селе до формирования комфортной инфраструктуры для семей. Такой подход позволил предложить решения не только на уровне законодательства, но и в повседневной жизни людей — от детских площадок до корпоративных льгот.

Итогом сессии стала презентация проектов, которые оценивала экспертная группа под руководством заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашии Владимира Степанова. Были представлены проекты, как «Реставрация ценностей отцовства», который направлен на популяризацию образа современного и вовлеченного в семью отца, а проект «Формирование просемейной среды» — интеграцию единого подхода по формированию семейных ценностей в детских садах, школах, ссузах и вузах.

По итогам работы сессии будет сформирован «банк демографических решений» — набор стратегических инициатив для включения в региональные программы. Лучшие проекты получат поддержку на уровне республики, их реализация начнется в 2026 году. Результатом должно стать не только увеличение рождаемости, но и создание среды, где каждая семья чувствует поддержку на всех этапах жизни.