ФНС напоминает, как заплатить налоги на имущество за несовершеннолетних детей

1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов. При этом несовершеннолетние также признаются налогоплательщиками, если владеют жильем или долей в нем, земельным участком и другой недвижимостью. Оплачивать налоги за них могут родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица. Сделать это можно по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банк, кассу местной администрации, почту, МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.

Кроме того, заплатить налоги за ребенка можно в Личном кабинете налогоплательщика с помощью вкладки «Семейный доступ». В этой вкладке нужно нажать кнопку «Добавить пользователя», далее ввести логин (ИНН) Личного кабинета несовершеннолетнего ребенка и нажать кнопку «Отправить запрос». В Личном кабинете несовершеннолетнего ребенка может быть не более двух подтвержденных запросов. Затем необходимо перейти в Личный кабинет ребенка и подтвердить свой запрос, нажав соответствующую кнопку. В случае отмены запроса в Личном кабинете несовершеннолетнего ребенка в добавлении будет отказано. Добавленные в такой список несовершеннолетние дети исключаются автоматически по достижении совершеннолетия. Также исключение из списка возможно по желанию любой из сторон. Для этого необходимо нажать на кнопку в выпадающем меню «Удалить пользователя» у добавленного в списке пользователя и подтвердить исключение.

Затем в разделе «Налоги» появится раскрывающийся список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно посмотреть информацию о деталях начислений и оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Источник: nalog.gov.ru