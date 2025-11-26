Словно разговаривая с прошлым…

26 ноября — День чувашской вышивки

Учительница из Ходар влюбилась в чувашскую вышивку и передаёт своё мастерство детям.

День чувашской вышивки отмечается в Чувашии с 2020 года. Праздник, прославляющий вышивальщиц, полюбился многим.



Одна из таких рукодельниц, Альбина Николаевна Николаева, живёт в Ходарах и работает в Ходарской средней школе имени И.Н. Ульянова.



Эта история о том, как случайное знакомство переросло в настоящее увлечение.

Однажды в Ходарскую школу приехала Евгения Николаевна Жачева, народная мастерица, одна из лучших вышивальщиц Чувашии. Она приехала к шумерлинцам поделиться своим мастерством и передать богатый опыт создания удивительных узоров.



«Мастер-класс обаятельной женщины с добрым и пронзительным взглядом после занятий в школе продолжился у меня дома, — вспоминает Альбина Николаевна. — Работы автора были восхитительны. Меня заворожили эти сложные, но в то же время гармоничные орнаменты. Мастерица с удовольствием рассказала об истории, о символике узоров, о традициях, которые передаются из поколения в поколение».



Раньше, признается Альбина Николаевна, она немного интересовалась рукоделием, пробовала разные техники, но по-настоящему ее ничто не цепляло. И только встреча с Е.Н. Жачевой вдохновила.



А.Н. Николаева начала искать информацию о чувашской вышивке, изучать традиционные техники и узоры. Купила небольшой набор для начинающих и решила попробовать. Сначала было сложно. Но постепенно, шаг за шагом, стало получаться. «Я начала понимать логику узоров, чувствовать ритм нити, — вспоминает рукодельница. — Каждый крестик, каждый стежок становился частью чего-то большого и значимого…»



С тех пор она постоянно совершенствует свои навыки в мастерстве, не устает учиться, посещать мастер-классы профессионалов. Например, в стенах Дома дружбы народов Чувашии на семинарах, посвященных сохранению и популяризации традиционной чувашской культуры, наша землячка получила уникальную возможность прикоснуться к секретам изготовления самобытных головных уборов чувашских женщин, научилась создавать традиционные национальные куклы. Памятен и мастер-класс по ручной чувашской вышивке под руководством Анастасии Васильевны Андреевой, заслуженного работника культуры Чувашии, главного художника по вышивке фабрики художественных промыслов «Паха тӗрӗ».



Теперь Альбина Николаевна не просто вышивает, но и передаёт свои знания и опыт детям на уроках технологии и на занятиях дополнительного образования. Для педагога это стало новым этапом в жизни. Мастерица старается передать учащимся не только технические навыки, но и то трепетное уважение, которое она сама испытывает к этому искусству. «Важно, чтобы дети понимали, что каждая работа — это не просто набор стежков, а часть истории, которая передается из поколения в поколение, — говорит педагог. — Приятно наблюдать, что каждая новая работа приносит детям радость и удовлетворение, ведь в процессе вышивания мы не только создаем что-то уникальное, но и все вместе погружаемся в историю и культуру чувашского народа. Вышивая, мы словно разговариваем с прошлым, чувствуем связь с теми, кто создавал эти узоры веками».



Альбина Николаевна признается, что вышивка для нее стала не просто увлечением, но и способом общения с окружающим миром: в социальных сетях она с удовольствием делится своими работами с людьми, которые интересуются чувашской культурой. Мастерица активно участвует в различных выставках, конкурсах и проектах, где представляет не только свои собственные вышивки, но и лучшие работы своих учеников. Так, в прошлом году в стенах Ходарской школы состоялись форсайт-сессия по проектной деятельности и конкурс грантовых проектов. Команда «Волшебные ручки» под руководством А.Н. Николаевой стала победителем и обладателем денежного приза в размере 100 тысяч рублей.



Благодаря таким неравнодушным женщинам, как Альбина Николаевна, народные традиции продолжают жить, развиваться и вдохновлять.

П. Карпова, зав. Ходарской сельской библиотекой им. В.Ф. Николаева.