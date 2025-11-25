ЦУР Чувашии исполнилось 5 лет

23 ноября Центр управления регионом Чувашской Республики отметил пятилетие со дня начала работы. Созданный по поручению Президента России Владимира Путина, ЦУР стал важным звеном в системе общения власти с жителями. За это время Центр доказал свою эффективность, наладив конструктивный диалог между гражданами и органами власти и помогая решать тысячи обращений в самых разных сферах.

С пятилетием создания ЦУР коллектив поздравил Глава Чувашской Республики Олег Николаев. «Пять лет назад в республике появилась важная структура – открытая площадка для честного диалога между жителями и властью. Её главная задача – чтобы каждое слово было услышано, а каждая проблема нашла свой отклик», – отметил руководитель региона.

Он подчеркнул, что ЦУР стал тем самым оперативным звеном, которое обеспечивает персональное внимание к каждой проблеме. «Каждое сообщение от жителя – будь то яма на дороге, неработающий фонарь или сложная жизненная ситуация – это сигнал к действию для глав округов, министров, коммунальщиков и всех служб», – подчеркнул Глава Чувашии.

За пять лет через единые цифровые каналы связи, портал «Госуслуги. Решаем вместе» и социальные сети сотрудники Центра совместно с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления обработали более 360 тысяч сообщений и обращений граждан.

Пятикратный рост количества обращений и 71% удовлетворённости ответами свидетельствуют об активном использовании жителями цифровых каналов связи и высоком уровне доверия к органам власти Чувашии. «Наша задача не просто зафиксировать обращение, а довести его до результата, – подчеркнула руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева. – Мы контролируем каждый этап, координируем ведомства и следим, чтобы сигнал от жителя превращался в конкретное действие».

Особое внимание в работе ЦУР уделяется развитию официальных страниц органов власти. Сегодня 1200 госпабликов с общей аудиторией 1,8 млн подписчиков стали удобной и, что важно, живой площадкой для прямого общения. Сотрудники ЦУР помогают совершенствовать их работу, анализируя обратную связь от жителей, чтобы каждая страница была понятной и полезной.

Но ЦУР не только фиксирует существующие проблемы, но и помогает их предотвращать. Более 100 проведенных социологических исследований и ежедневный мониторинг обращений позволяют улавливать тенденции и работать на опережение. Аналитика ЦУР помогает органам власти планировать работу, будь то подготовка к ямочному ремонту или организации отопительного периода, чтобы быть во всеоружии до начала сезона.

Важным направлением работы стало обучение. За пять лет более 4400 государственных и муниципальных служащих обучились цифровым навыкам работы в социальных сетях. Программы обучения направлены на эффективное ведение страниц органов власти, создание качественного контента, а также на грамотное выстраивание коммуникации с жителями.



Юбилей – хороший повод подвести итоги. ЦУР доказал, что диалог между людьми и властью может быть быстрым, честным и эффективным. И этот диалог продолжается.