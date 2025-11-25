1 декабря стартует IV Ежегодная всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант — 2025», организованная АНО «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» при содействии Фонда поддержки и развития военной культуры и отдыха.

К участию приглашаются школьники, студенты, курсанты, военнослужащие из Чувашии, а также все граждане, интересующиеся историей и патриотической тематикой.

Диктант 2025 года посвящён Году защитника Отечества. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов за 45 минут. Задания охватят ключевые периоды отечественной военной истории от ратных подвигов древней Руси до современных достижений Российской Армии, а также вопросы, связанные с государственной символикой, произведениями литературы и искусства на патриотическую тематику. Кроме того, в связи с празднованием пятилетия УМЦ «Авангард» в перечень вопросов был добавлен специализированный тематический блок, посвященный деятельности Центра.

Просветительская акция пройдет в двух форматах.

Диктант в очном формате пройдет на площадках во всех субъектах Российской Федерации 1 декабря. Единое время начала проведения диктанта для всех площадок – 10:00 по московскому времени. Возраст участников – от 14 лет.

Среди победителей диктанта на очных площадках будет проведен розыгрыш путевок на одну из лагерных смен УМЦ Авангард в Московской области. Прямой эфир розыгрыша будет транслироваться на официальной странице организатора в социальной сети «Вконтакте».

В онлайн-формате могут участвовать все желающие, вне зависимости от возраста, Дистанционно диктант можно пройти на онлайн-платформе проводится с 12:00 по московскому времени 1 декабря года до 23:59 по московскому времени 14 декабря.

Минцифры Чувашии.