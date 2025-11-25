Оправь маме открытку

В преддверии Дня матери, который в этом году отмечается 30 ноября, Почта России напоминает жителям Чувашской Республики об удобном сервисе для поздравления близких.

Жители Чувашии могут поздравить своих мам авторскими почтовыми открытками. Отправить открытку можно не выходя из дома или офиса, воспользовавшись специальным разделом на сайте Почты России или в мобильном приложении компании. При оформлении нужно выбрать понравившийся дизайн, написать текст поздравления, указать адрес и индекс получателя.

Кроме того, можно создавать авторские почтовые открытки, загрузив в специальном разделе фотографии, картинки и тексты поздравлений. Обложкой для открытки может стать, к примеру, трогательное архивное фото из детства или, наоборот, совершенно свежий снимок, только что сделанный на смартфон.

Поздравительную открытку доставит почтальон по указанному адресу уже в традиционном бумажном виде. Она будет изготовлена на плотном картоне формата А5. Клиент также выбирает, отправить открытку в конверте или без него.

Каждой открытке присваивается трек-номер. С его помощью можно отслеживать их доставку на сайте и в мобильном приложении Почты.

Минцифры Чувашии.