Минкультуры Чувашии запускает акцию в честь Дня чувашской вышивки

С 2020 года, по указу Главы Чувашии, 26 ноября отмечается как День чувашской вышивки. Праздник направлен на сохранение, развитие и популяризацию этого древнего ремесла.

Присоединиться к этому празднику чувашской вышивки может каждый желающий. Для этого достаточно 26 ноября прийти на работу или учебу в одежде, украшенной элементами чувашского орнамента, или с вышитыми аксессуарами. Это может быть как традиционная одежда, так и современные наряды с вплетенными в них узорами, символизирующими нашу культуру.

Важный элемент акции – обмен впечатлениями и демонстрация красоты чувашской вышивки. Призываем всех участников сделать фотографии своих рабочих коллективов и групп обучающихся. Затем эти снимки необходимо разместить на официальных сайтах и в соцсетях. Важное условие: поставьте специальные хештеги, чтобы объединить все публикации и сделать акцию по-настоящему сетевой:

#Деньчувашскойвышивки2025

#наработусвышивкой

#научебусвышивкой

Минкультуры Чувашии.