Поменять страховщика для управления пенсионными накоплениями можно до 1 декабря

Жители республики, у которых имеются пенсионные накопления, могут подать заявление о смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию не позднее 1 декабря. В основном это лица 1967 года рождения и моложе, а также лица, уплатившие средства по Программе государственного софинансирования пенсии.

Подать заявления можно на портале Госуслуг с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием мобильного приложения «Госключ» или в клиентской службе Отделения СФР, обратившись лично или через представителя.

Менять страховщика можно ежегодно (досрочный переход). Переход от одного страховщика к другому чаще, чем раз в пять лет, может повлечь потерю инвестиционного дохода. При подаче заявления о досрочном переходе к новому страховщику гражданин письменно уведомляется об условиях досрочного перехода.

Если гражданин передумал и решил остаться в прежнем фонде, то до конца года можно отказаться от ранее поданного заявления.

Распорядиться пенсионными накоплениями – это личное решение гражданина. Требовать перевода пенсионных накоплений в НПФ не имеют права ни работодатель, ни агентства по трудоустройству, ни специалисты банков, НПФ или других организаций.

Подробнее о формировании и инвестировании пенсионных накоплений можно узнать на сайте СФР в разделе «Гражданам — Трудоспособному населению — О пенсионных накоплениях».

По возникающим вопросам можно обратиться по телефону единого контакт-центра — 8 800 1 00000 1 (звонок бесплатный).

