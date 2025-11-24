Минздрав Чувашии возьмет под контроль здоровье посетителей агромаркета «Пехет»

С 24 по 30 ноября Минздрав Чувашии проведет акцию «Здоровье под контролем: проверь себя!», которая станет ярким продолжением проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг к здоровью». В течение недели посетители агромаркета смогут бесплатно проверить свое здоровье, принять участие в интересных мастер-классах по оказанию первой помощи и узнать больше о правильном питании, профилактике болезней и даже сделать прививку!

Делимся самыми яркими активностями от Минздрава Чувашии:

24 ноября

Бесплатное обследование на факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Мастер-класс по скандинавской ходьбе и первой помощи от «Волонтеров-медиков».

25 ноября

Бесплатное медицинское обследование, в т.ч. можно сдать экспресс-анализ крови на глюкозу, холестерин, сделать ЭКГ, проверить родинки и кожу, получить консультации врачей и пройти вакцинацию от гриппа.

26 ноября

Бесплатное обследование на факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Мастер-класс по скандинавской ходьбе и первой помощи от «Волонтеров-медиков».

Бесплатный первичный осмотр и индивидуальные консультации для взрослых и детей от стоматологов, в т.ч. проведение онкоскрининга.

27 ноября

Бесплатное медицинское обследование, в т.ч. можно сдать экспресс-анализ крови на глюкозу, холестерин, сделать ЭКГ, проверить родинки и кожу, получить консультации врачей и пройти вакцинацию от гриппа.

Отказываемся от вредных привычек – в этом вам помогут наши специалисты.

28 ноября

Бесплатное медицинское обследование, в т.ч. можно сдать экспресс-анализ крови на глюкозу, холестерин, сделать ЭКГ, проверить здоровье глаз, родинки и кожу, получить консультации врачей, а также пройти вакцинацию от гриппа.

29 ноября

Бесплатное медицинское обследование, в т.ч. можно сдать экспресс-анализ крови на глюкозу, ВИЧ, получить консультации врачей и пройти вакцинацию от гриппа.

30 ноября

Бесплатное медицинское обследование, получить консультации врачей и пройти вакцинацию от гриппа. Приходите вместе с семьей в ТЦ «Каскад» (вход со стороны нижней парковки). Вы сможете провести свое время за приятными покупками с пользой для здоровья. Полную афишу мероприятий можно найти на сайте Минздрава Чувашии.

Минздрава Чувашии.