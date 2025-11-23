Отважный на фронте, деятельный в мирной жизни

Так охарактеризовал Глава Чувашии Олег Николаев нашего земляка, участника специальной

военной операции Максима Павлова, который является слушателем программы «Время СВОих».

В своем Телеграм-канале руководитель региона написал: «Сегодня Максим проходит стажировку в Минстрое Чувашии, осваивает строительную отрасль, вносит вклад в развитие инфраструктуры республики. И в Шумерле он не остался в стороне от жизни общества — вместе с жителями улицы Володарского выступил инициатором проекта строительства объекта водоотведения в рамках программы «Ниме – народный бюджет». Проявил настойчивость и лидерство, организовал сбор подписей и поддержку инициативы».



Подготовила Н. Владимирова.