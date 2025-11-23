Действует новый порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2025 № 287-ФЗ с 1 ноября 2025 года начали действовать правовые основания бесспорного порядка взыскания налоговых долгов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

При введении бесспорного порядка взыскания долгов по налогам граждане сохранят гарантии судебной защиты и получат ряд преимуществ: экономию на судебных издержках (госпошлине, пени и исполнительском сборе, которые раньше взыскивались всегда при выдаче судебных приказов); при возражении против предъявленных сумм налога взыскание будет осуществляться только в судебном порядке; в случае возражения суммы, с которыми налогоплательщик не согласен, исключаются из его единого налогового счета и до окончательного решения суда их взыскать не смогут; подать возражение можно любым удобным способом (через личный кабинет налогоплательщика или «Госуслуги», по почте или непосредственно в налоговый орган); увеличение срока для подачи возражений с 20 до 30 рабочих дней.



Чтобы урегулировать спорную ситуацию, не прибегая к подаче жалобы, нужно сразу заявить о несогласии с исчисленной суммой. Задолженность не появится на едином налоговом счете гражданина, списаний и взысканий не последует. Выразить несогласие (подать возражение) можно сразу после получения налогового уведомления.



Управление ФНС России по Чувашии.