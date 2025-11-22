Заработал модернизированный сайт «Лидеры Чувашии»

По заказу Администрации Главы Чувашии команда «АСофт21» полностью обновила архитектуру и дизайн сайта, значительно расширив его функциональные возможности. На сайте аккумулирована полная информация о профессиональных отборах, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи (государственная молодежная премия, специальная стипендия, «Команда молодых лидеров»), специалистов системы госуправления (конкурс на лучшего госслужащего), руководителей нового поколения («Управленческая команда») и практик наставничества. Помимо этого, на платформе представлены конкурсные отборы для включения в кадровый резерв.

Пользователи могут подавать заявки и загружать материалы онлайн, а также взаимодействовать с организаторами конкурсов через личный кабинет. Организаторам и жюри доступны инструменты для тестирования, проведения очных и заочных этапов с выставлением оценок, а также автоматического рейтингования.



Информация об участниках и победителях конкурсов будет формировать централизованную базу данных – витрину кадрового резерва Чувашии. Это позволит накапливать ценные данные для аналитики и принимать стратегические решения в области развития региональных кадров.

Цифровые сервисы в государственном управлении развиваются в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».



По информации Минцифры Чувашии.