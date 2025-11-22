В Росгвардии помогут передать оружие на СВО

Специалисты подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Чувашии продолжают оказывать помощь жителям республики в передаче охотничьего длинноствольного оружия и патронов к нему подразделениям Минобороны России, участвующим в СВО.



С начала 2025 года подготовлено и передано представителям государственных военизированных организаций Минобороны 224 единицы охотничьего оружия и порядка 7,5 тысячи патронов.

Граждане, желающие пожертвовать оружие в пользу воинских частей и организаций, могут обратиться в территориальные подразделения Росгвардии, где сотрудники помогут составить все необходимые документы (договор пожертвования, акт приема-передачи) и организуют передачу сданного оружия и патронов к нему в воинские части.



Также граждане вправе добровольно сдать незарегистрированное оружие и получить за это вознаграждение. В текущем году жители Чувашии сдали 18 единиц оружия, 2 основных части к оружию, 158 штук боеприпасов и 1200 граммов пороха. По фактам добровольной сдачи незарегистрированных предметов вооружения гражданам выплачено 161,2 тыс. рублей.



Управление Росгвардии по Чувашии.