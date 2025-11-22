В рамках Недели толерантности во 2-4 классах педагоги Шумерлинской школы-интерната и библиотекари городской библиотеки-филиала им. М. Сеспеля провели тёплый час общения

«Все вместе мы друзья».

Ребята говорили о дружбе, взаимопомощи и доверии — важных темах для каждого, провели увлекательный кулинарный мастер-класс по приготовлению пирожного „Картошка“.

Во время мастер-класса дети познакомились с профессией кондитера и изучили технологию приготовления пирожного. Процесс приготовления вызвал у них море эмоций: всем хотелось активно участвовать и поскорее увидеть результат. Десерт, красиво украшенный собственными руками, получился у каждого!



О. Кудрявцева, Л. Кошкарова, А. Сорокин, педагоги Шумерлинской школы-интерната.