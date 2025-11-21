От преодоления к служению

По инициативе Президента России Владимира Путина достойные представители муниципального сообщества, внесшие значительный вклад в развитие муниципалитетов и улучшение качества жизни граждан, будут удостоены Всероссийской премии «Служение». Отбор кандидатов проходит в несколько этапов, и первый из них — прием заявок — завершается сегодня, 21 ноября.



Приятно отметить, что среди участников престижной премии в номинации «С передовой СВО в муниципалитет» и наш соотечественник, гвардии подполковник Денис Андреев. Он активно поддерживает ветеранов боевых действий и людей с инвалидностью, помогая им преодолеть трудности, восстановиться после ранений и найти свое место в обществе.

На днях мы побеседовали с Денисом Андреевым, чтобы подробнее узнать о его инициативе и участии в конкурсе.

Денис Витальевич, расскажите, как Вы приняли решение участвовать в отборе претендентов на премию «Служение»?

О всероссийской премии я узнал в администрации округа, так как работаю директором Центра дежурной диспетчерской связи и оказания услуг города Шумерли. Решил подать заявку на участие в номинации «С передовой СВО в муниципалитет». В ней рассматриваются проекты, управленческие решения и инициативы по созданию условий для личностного роста, успешного трудоустройства и самореализации участников СВО. Также оцениваются примеры успешной адаптации и самореализации ветеранов при поддержке муниципалитетов.

Моя деятельность напрямую связана с этим направлением, а победа во Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться» подтвердила приверженность к этой работе.

Участникам необходимо было подать письменную заявку с описанием своего проекта и практической деятельности. Мой проект называется «Преодоление», его суть заключается в деятельности участников СВО, вернувшихся в мирную жизнь и сумевших адаптироваться в новых реалиях. Теперь уже они помогают своим товарищам вернуться в мирную жизнь, оказывают помощь совместно с фондом «Защитники Отечества», ассоциацией ветеранов СВО и другими. Ведь очень важно указать вернувшимся бойцам направление дальнейшего движения, поддерживать, чтобы они не замыкались в себе, как это зачастую происходит.

В конкурсе я представляю свою практическую деятельность в сотрудничестве с другими людьми. К примеру, в качестве организатора спортивных мероприятий хочу отметить тренера по дартсу Евгения Павлова, который занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы вместе помогаем участникам СВО вернуться к обычной жизни. Примером для них служат люди, которые с детства живут с ограниченными возможностями, но справляются со своими трудностями. Увидев, как дети преодолевают препятствия, участвуют в соревнованиях и занимаются различными активностями, бойцы, вернувшиеся с фронта, осознают, что если даже ребёнок может справиться с трудностями, то они, взрослые мужчины, точно смогут преодолеть свои страхи, взять себя в руки, не замыкаться и жить дальше, принося пользу обществу.

В скором времени мы собираемся пригласить их в ДК «Восход» на представление «Цветик-семицветик». В спектакле примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья.

В декабре планируем организовать окружные соревнования между ветеранами СВО и другими людьми с ОВЗ. Мы хотим, чтобы они тоже не чувствовали себя обделёнными. Если приедут участники из близлежащих округов, мы будем только рады.

Основная цель государства — помочь ветеранам СВО вернуться к полноценной жизни. Важно преодолеть первоначальные трудности, и тогда всё получится.

Прежде всего, восстановиться помогала семья, поддерживали и боевые товарищи. Я был уволен из Вооружённых Сил РФ в 2023 году после ранения. В 2024-м меня пригласили на парад Победы в Москву, тогда же состоялась встреча с первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Д.А. Медведевым. Далее глава муниципалитета Эдуард Васильев предложил мне работу директором Центра дежурной диспетчерской связи и оказания услуг, где я работаю по сей день. Вступил в партию «Единая Россия» и принимаю участие в её съездах. Так постепенно я вернулся к мирной жизни.

Вы были слушателем региональной программы «Время СВОих», побеждали в конкурсах «Управленческая команда», «Быть, а не казаться». Как Вы оцениваете свои шансы в премии «Служение»?

Победа в общероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться» и другие достижения, конечно же, вселяют уверенность. В Вооружённых Силах есть такая поговорка — «Мы обречены на успех», поэтому и сейчас хочется верить в лучшее.

Татьяна Александрова.