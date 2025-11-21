Нехватка кадров наиболее остра в торговле

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда Чувашии и выяснили, что в ноябре наиболее остро нуждалась в работниках розничная торговля: здесь на одну вакансию приходится 2,6 резюме. За последний месяц работодатели региона разместили 650 вакансий в рознице. Медианная предлагаемая зарплата — 42,7 тыс. рублей, в то время как соискатели рассчитывают на 45 тыс. рублей.



В сфере производства и сервисного обслуживания уровень конкуренции находится в пределах нормы, но близок к дефициту (4,1). За последний месяц компании открыли более 1 тыс. вакансий. Медианная зарплата составила 81,1 тыс. рублей, тогда как соискатели ожидают 82,1 тыс. рублей.



И. Егорова.