Имущественные налоги необходимо уплатить до 1 декабря

Приближается срок уплаты гражданами налога на имущество, а также земельного и транспортного налогов. Уплатить данные налоги за 2024 год необходимо не позднее 1 декабря 2025 года.



Исполнить обязанность по уплате налогов можно следующими способами: на сайте ФНС России через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Уплата налогов и пошлин», через банки, банковские терминалы, мобильные приложения банков, в почтовом отделении, на портале государственных и муниципальных услуг.



Следует знать, что налоговые уведомления не направляются в случае наличие налоговой льготы, налогового вычета, полностью освобождающего владельца объекта налогообложения от уплаты налога, или если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 300 рублей (за исключением случая утраты возможности направления налогового уведомления в следующем календарном году).



При неполучении налогового уведомления следует обратиться в налоговый орган либо направить информацию через сервисы ФНС России – «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Обратиться в ФНС России». Также получить налоговое уведомление можно в любом отделении МФЦ.

Управление ФНС России по Чувашии.