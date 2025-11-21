Для «Родничка» ищут нового подрядчика

В последнем октябрьском номере газета рассказывала читателям о прекращении ремонтных работ в детском саду № 19. Прежний подрядчик, нижегородская компания ООО «Ремстрой», не смог завершить своевременно капитальный ремонт, поэтому Республиканская служба единого заказчика расторгла с ним госконтракт.

На прошлой неделе вновь был объявлен электронный аукцион. Сумма контракта составляет 75,9 млн рублей. 21 ноября завершится прием заявок от участников. С победителем подпишут госконтракт, в проекте которого обозначен срок исполнения – по 30 декабря 2025 года. То есть практически всего месяц для немалого фронта работ. Поверить в то, что новый подрядчик осилит объемы за столь короткий срок, трудно, но так хочется. Как хочется работникам детсада и ребятишкам поскорее вернуться в родные стены…

Наталья Игнатьева.