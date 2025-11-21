В рамках Дня бухгалтера вручены знаки ГТО

Сегодня, 21 ноября 2025 года, в администрации Шумерлинского муниципального округа состоялись праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню бухгалтера. Важной частью программы стала церемония вручения государственных знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» сотрудникам бухгалтерской сферы.

Значки ГТО — символ стойкости, выносливости и веры в себя. Они показывают высокий уровень физической подготовленности и мотивации к ведению здорового образа жизни. Сегодняшняя церемония подчеркнула значимость поддержания хорошей формы для успешного исполнения профессиональных обязанностей и личного благополучия.

Мы искренне поздравляем наших бухгалтеров с достойными результатами и призываем всех присоединиться к движению ГТО, ведь каждый шаг навстречу здоровому образу жизни приближает нас к успешной и полноценной жизни!

Центр ГТО Шумерли.