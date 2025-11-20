Дата приурочена к принятию 20 ноября 1959 года Генеральной Ассамблеей ООН Декларации прав ребёнка, провозгласившей равные права детей в области образования, воспитания, духовного и физического развития, социального обеспечения независимо от национальности, цвета кожи, имущественного положения и общественного происхождения.

В этот день в Чувашии пройдёт ряд мероприятий, нацеленных на поддержку и защиту прав несовершеннолетних, на информирование родителей и законных представителей по вопросам опеки, усыновления и воспитания детей. Подробный план размещен на сайте Госслужбы Чувашии по делам юстиции.

Например, городская библиотека-филиал № 3 им. М. Сеспеля 20 ноября организует «Правовую неотложку», а городская центральная библиотека им. Г. Айги — правовой диалог «Имею право на права». В Шумерлинском КЦСОН для родителей детей, совершивших правонарушения, проведут консультации инспектор ПДН, представители сектора по опеке и попечительству, КДН и ЗП, психолог.

Сектор по опеке и попечительству администрации Шумерлинского муниципального округа с 8.00 до 12.00 будет вести прием и консультирование граждан и принимать обращения по горячей линии (телефон 8 83536 2-60-25).

В Шумерлинском центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводятся для воспитанников правовой турнир, викторина, конкурс, а для родителей – кровных, замещающих и приемных — индивидуальные и групповые консультации с участием нотариусов, специалистов СФР, прокуратуры, полиции, администрации округа.

Во всех МФЦ республики во Всероссийский день правовой помощи детям будут оказывать бесплатную юридическую помощь юным гражданам.

Подготовила Н. Владимирова.