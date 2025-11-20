Шумерлинские поисковики передали экспонат в фонд Музея Победы

В Музее Победы 19 ноября торжественно закрылась совместная выставка школьных музеев Москвы, Тулы и Шумерли. В экспозицию «Бастионы Победы» вошло более 60 подлинных раритетов — личные вещи героев войны, фронтовые фотографии, военная форма, награды и не только. За две недели школы провели более 20 меропритий. Их участниками стали свыше 700 человек.



В торжественном закрытии совместной выставки школьных музеев принял участие руководитель поискового отряда «Поиск» школы № 3 Виктор Ласс. Представители школы передали в дар Музею Победы трофейный немецкий маршевый пехотный ранец. «В полевых условиях военнослужащие подписывали свои ранцы химическими карандашами, указывая инициалы или полное имя, иногда указывали и номер подразделения. На ранце, который мы передаем на вечное хранение в музей на Поклонной горе, немецкая надпись была затерта и поверх нанесена надпись «Юдин Е.Д., 1945 год 20.III Данциг»», — рассказали шумерлинцы.



На церемонии подвели итоги работы выставки, а самым активным участникам и организаторам, в том числе школе № 3, вручили благодарственные письма от Музея Победы. Это стало заслуженным признанием вклада школы в сохранение исторической памяти и в патриотическое воспитание молодежи.



По информации школы № 3.