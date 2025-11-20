Системный подход даёт эффект

В Правительстве Чувашии обсудили предварительные результаты реализации проекта «Профилактическая и воспитательная работа среди несовершеннолетних в целях предупреждения тяжких, особо тяжких преступлений».

Ключевая цель проекта – организация комплексного межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики совершения преступлений среди несовершеннолетних, расширение комплекса воспитательных и профилактических мероприятий, направленных на работу с детьми и подростками в возрасте 6-17 лет. Ответственным исполнителем проекта является Министерство образования Чувашии, соисполнителями – республиканские министерства спорта, труда, здравоохранения, культуры и Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике, а также МВД региона. Все данные от участников проекта аккумулируются в Ситуационном центре Главы Чувашской Республики.



За 10 месяцев 2025 года количество детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, снизилось на 8,5 % (с 899 до 823 человек). Наблюдается снижение числа несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, психотропные и наркотические вещества, на 20,8 % (с 236 до 187 человек). Число семей, состоящих на учете, уменьшилось с 1114 до 923, а семей, злоупотребляющих алкогольными напитками и психоактивными веществами, – с 675 до 602.



На территории республики зафиксировано снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотиков, на 60,7 % (с 28 до 11). На 1 ноября 2025 года на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоят 1064 несовершеннолетних (в аналогичном периоде прошлого года – 1141), из которых 31 – за совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков (в аналогичном периоде прошлого года – 57). На профилактическом учёте также состоят 1213 неблагополучных родителей, из которых 30 потребляют наркотические вещества. В этом году поставлены на учет 717 несовершеннолетних (в аналогичном периоде прошлого года – 802).



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.