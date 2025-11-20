Санкт-Петербург примет финал чемпионата «Профессионалы» 2025 года

Финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября. Организатор – Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, регион-организатор – Санкт-Петербург.

Соревновательная программа пройдет на площадке КВЦ «Экспофорум» и аэропорта Пулково по 27 компетенциям основной возрастной категории и по трем компетенциям категории «юниоры».

Деловая программа чемпионата будет объединена темой «Всероссийское чемпионатное движение – экосистема лидеров профессионального мастерства». Для участников также предусмотрены мероприятия культурной и профориентационной программы. На площадке финала чемпионата будет развернута тематическая выставка.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров финала чемпионата «Профессионалы» состоится 4 декабря.

Участниками чемпионата «Профессионалы» являются обучающиеся образовательных организаций по программам среднего профессионального образования (студенты организаций СПО) в категории «основная», школьники в возрасте от 14 лет (школьники) в категории «юниоры», а также представители предприятий и международные участники.

Пресс-служба ИРПО.