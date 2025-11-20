Недавно депутаты Шумерлинского округа стали одними из первых участников благотворительной акции «Коробка храбрости». В их числе Денис Андреев и Василий Афанасьев. Благотворительную акцию с таким названием запустила партия «Единая Россия». По всей стране собирают подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.



Акция, проводимая уже в 13-й раз, продлится до 2 декабря. Пункты приёма открыты в региональных и местных отделениях партии, в штабах общественной поддержки, в крупных торговых центрах и у партнеров акции.



В прошлом году единороссы и сторонники партии, неравнодушные россияне собрали свыше 500 тысяч подарков. В ней приняли участие более 166 тысяч человек.



Леонид Черкесов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Государственного Совета Чувашии:

«Принести можно новые игрушки (кроме мягких), канцелярию, книги, раскраски, настольные игры и наборы для творчества — всё в заводской упаковке. Приглашаю всех неравнодушных жителей Чувашии, всех единомышленников присоединиться к акции и подарить заботу, внимание и хорошее настроение юным пациентам».



Подарки для «коробок храбрости» можно принести в местное отделение партии в Шумерле (ул. Октябрьская, д. 25, с 13 до 16.30 час.) или во Дворец детского и молодежного творчества в часы работы учреждения.



По информации ЧРО партии «Единая Россия».