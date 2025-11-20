Выбираем тематику года

В Общественной палате Шумерлинского округа обсудили варианты тематики 2026 года. Напомним, что на портале «Чувашия.онлайн» до 25 ноября идет открытое голосование по выбору темы, которая станет смысловым стержнем будущего года в республике. На выбор представлены наименования 2026-го: Год дружбы народов, Год творчества и созидания, Год единства и сплочённости, Год семейных ценностей и Год традиционных ценностей.



Шумерлинские общественники выбрали название «Год единства и сплочённости», эта инициатива поддерживает федеральный тренд.



Подготовила Н. Владимирова.