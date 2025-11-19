Школьники, не сдавшие экзамены, смогут бесплатно поступить в колледж

Госдума приняла закон, который закрывает болезненный пробел в образовании. Теперь ученики 9-х классов, не сдавшие ОГЭ, смогут сразу после неудачи поступить на бюджетное место в колледж или техникум, не теряя целый год.

Как это будет работать? Регионы сами определят перечень востребованных профессий и учебных заведений. Обучение будет финансироваться из региональных бюджетов.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ежегодно эту возможность смогут использовать около 100 000 девятиклассников, которые не сдают ОГЭ. Учащийся сможет совмещать получение профессии с подготовкой к пересдаче школьных экзаменов. Закон поможет решить проблему дефицита рабочих кадров, давая ребятам шанс стать квалифицированными специалистами в своем регионе.

По информации с сайта rg.ru.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости