Чувашия предложит участникам СВО сертификаты на 250 тысяч рублей взамен земельных участков

Председатель Правительства Чувашии Сергей Артамонов подписал постановление, которым установлен порядок предоставления участникам СВО и членам их семей единовременной выплаты суммой 250 тысяч рублей вместо земельного участка.

Ранее такой альтернативный вариант поддержки был одобрен Кабинетом Министров Чувашии, Госсоветом республики и утверждён Главой Чувашии Олегом Николаевым Законом Чувашской Республики от 03.10.2025 № 59.

Правила предоставления выплат предусматривают, что право на получение сертификата имеют участники СВО и члены их семей, которые зарегистрированы в Чувашии и стоят на учете для получения бесплатного земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

Господдержка будет целевой. Её можно направить только на строительство или приобретение жилья, приобретение земельного участка под ИЖС или ЛПХ, погашение основного долга и процентов по ипотечным или другим целевым кредитам на жилье или землю. При этом нельзя использовать средства для покупки жилья у близких родственников или для приобретения аварийного и непригодного для проживания жилья.

По предварительным подсчётам, в 2026 году на предоставление господдержки будет направлено 60,8 млн рублей, средства уже заложены в бюджете.

Как будет работать механизм?

1. Подача заявления

Гражданин или его представитель подает заявление в местную администрацию, где он состоит на учете для получения бесплатного земельного участка.

2. Рассмотрение и включение в список

Администрация в течение 12 рабочих дней формирует список получателей или сообщает об отказе.

3. Получение сертификата

Центр предоставления мер социальной поддержки на основании сводного списка выдает сертификат. Срок его действия – 6 месяцев.

4. Реализация

Получатель выбирает, на что направить средства, предоставляет сертификат в Центр вместе с заявлением на перечисление денег и документами, подтверждающими цель использования (например, договор купли-продажи или кредитный договор).

5. Перечисление средств

Деньги напрямую перечисляются на счет застройщика, продавца жилья/земли или банка-кредитора в течение 5 рабочих дней после положительного решения.

