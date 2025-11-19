Развитие транспортной инфраструктуры формирует возможности для Чувашии

Глава Чувашской Республики Олег Николаев с членами Правительства региона работают на ключевом отраслевом форуме «Транспортная неделя». Как отметил Олег Николаев, за 5 лет республике удалось добиться существенных изменений в транспортной отрасли.

«Проведена масштабная реконструкция Международного аэропорта Чебоксары. Ежегодно растёт пассажиропоток, увеличивается количество направлений. В следующем году из Чебоксар будут запущены рейсы в Новосибирск — полёты будет выполнять новая для республики авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines). Продолжается капитальный ремонт перрона для стоянки воздушных судов и рулёжной дорожки, благодаря чему аэропорт сможет одновременно принимать до 8 воздушных судов вместо 2, при этом работа аэропорта не прерывается», — подчеркнул Олег Николаев.

Всего с учетом нового маршрута с 2026 года из Чебоксар будут действовать субсидируемые авиамаршруты в шести направлениях: Сочи, Махачакала, Калининград, Минеральные Воды, Сургут, Новосибирск. Также авиаперелеты из Чебоксар осуществляются по несубсидируемым маршрутам в направлении городов Москва и Санкт-Петербург.

Активное внимание уделяется развитию речных пассажирских перевозок. При поддержке Минпромторга России Правительство республики начало возрождать межрегиональные речные перевозки. Суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» за прошедший навигационный сезон совершили более пятисот рейсов, перевезли около 20 тысяч пассажиров. Наблюдается ежегодный рост пассажиропотока на речном транспорте. Выросло и количество туристов, прибывающих на речных теплоходах. Речной порт в этом году принял 699 туристических теплоходов. Более 97 тысяч гостей остановились в столице Чувашии.

Делегация из Чувашии примет участие в ряде дискуссий, где ознакомится с передовым опытом и представит собственные наработки и достижения. Одна из них — «Автобус, который знает куда едет». В ходе конференции обсудят перспективные методы и тенденции развития пассажирских перевозок. Отметим, в ближайшие четыре года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» Правительство республики закупит еще 260 автобусов, из них 92 поступят до конца этого года.