Порядок перерасчета оплаты за ТКО для участников СВО

Региональный оператор ООО «Ситиматик Чувашии» отмечает, что многие жители республики ошибочно считают, что перерасчет за услугу по обращению с ТКО производится автоматически, например, на основании сведений военкомата.
Однако это не так. Регоператор не получает таких данных, а следовательно, перерасчет услуги возможен только после обращения членов семьи участника СВО и приложения подтверждающих документов.
Какие необходимы документы:
- выписка из лицевого счёта (для многоквартирных домов) или выписка из похозяйственной книги (для частного дома);
- документы, подтверждающие прохождение военной службы, с обязательным указанием периода (приказ, контракт, справка (в том числе из администрации), выписка или другие официальные документы).
На какой срок делается перерасчёт:
- для мобилизованных граждан — на 6 месяцев;
- для военнослужащих по контракту — на весь подтверждённый период прохождения службы.
Региональный оператор подчеркивает, что перерасчет допускается только по месту регистрации (прописки) гражданина.
Документы можно подать как при личном обращении в офис регоператора (г. Чебоксары, пр. Московский, 19, корп. 11, пом. 2), так и электронно:
- по электронной почте: rc21@citymatic.ru;
- через WhatsApp: 8 917 650-21-21.
Источник: cap.ru.
Фото: из открытых источников.