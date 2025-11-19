Порядок перерасчета оплаты за ТКО для участников СВО

Региональный оператор ООО «Ситиматик Чувашии» отмечает, что многие жители республики ошибочно считают, что перерасчет за услугу по обращению с ТКО производится автоматически, например, на основании сведений военкомата.

Однако это не так. Регоператор не получает таких данных, а следовательно, перерасчет услуги возможен только после обращения членов семьи участника СВО и приложения подтверждающих документов.

Какие необходимы документы:

выписка из лицевого счёта (для многоквартирных домов) или выписка из похозяйственной книги (для частного дома);

документы, подтверждающие прохождение военной службы, с обязательным указанием периода (приказ, контракт, справка (в том числе из администрации), выписка или другие официальные документы).

На какой срок делается перерасчёт:

для мобилизованных граждан — на 6 месяцев;

для военнослужащих по контракту — на весь подтверждённый период прохождения службы.

Региональный оператор подчеркивает, что перерасчет допускается только по месту регистрации (прописки) гражданина.

Документы можно подать как при личном обращении в офис регоператора (г. Чебоксары, пр. Московский, 19, корп. 11, пом. 2), так и электронно:

по электронной почте: rc21@citymatic.ru;

через WhatsApp: 8 917 650-21-21.

Источник: cap.ru.

Фото: из открытых источников.