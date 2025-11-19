За какие преступления возраст уголовной ответственности теперь наступает с 14 лет

«Российская газета» опубликовала закон, который вносит важные изменения в Уголовный кодекс РФ.

В этом законе расширен список преступлений, возраст уголовной ответственности за совершение которых наступает уже с 14 лет. В перечень включены преступления террористического и диверсионного характера.

Еще суровее накажут тех, кто их в это втянул. В расширенный список попали преступления, прописанные в частях 1 или 1.1 статьи 205.1 — «Содействие террористической деятельности» и в части 1 статьи 281.1 — «Содействие диверсионной деятельности», совершенные в отношении несовершеннолетнего. За это теперь наказание для взрослых — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Еще отменены сроки давности для тех, кто совершил преступления диверсионной направленности или осужден за их совершение. В новом законе сказано, что виновным в совершении преступлений диверсионной направленности не может быть назначено наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей УК РФ.

Напомним, что до сегодняшнего дня уголовная ответственность за любые, как выражаются юристы, преступные деяния наступала с 16 лет, а за тяжкие преступления — с 14 лет.

К несовершеннолетним применяли и сейчас применяют все известные наказания: штраф, арест, обязательные или исправительные работы, лишение права на какую-либо деятельность, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок. Правда, последняя мера может применяться на срок не более десяти лет.

Очень часто к таким подросткам применяется условно-досрочное освобождение. Если преступление не представляет большой опасности для общества и совершено впервые, то несовершеннолетнего могут освободить от наказания.

Тем, кто ко времени совершения преступления достиг четырнадцатилетнего возраста, уголовно наказывали только за совсем тяжкие преступления — убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, кража, грабеж и разбой, умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах...

По информации с сайта rg.ru.

