Система посадки в поезда по биометрическим данным будет запущена в тестовом режиме в 2026 году

Как сообщили в Минтрансе, она начнет работать на ограниченном количестве маршрутов, а в настоящее время уже проводятся испытания этой технологии.

В министерстве добавили, что технология проходит этап апробации. Для этих целей сформирована тестовая группа, на которой отрабатывается данное решение.

Новый сервис, позволяющий осуществлять посадку без предъявления паспорта, будет функционировать на базе Единой биометрической системы.

Для его использования пассажирам необходимо заранее сдать подтвержденные биометрические данные и дать согласие на их обработку.

Биометрия станет дополнительным способом идентификации при посадке. При этом у пассажира сохранится возможность выбора метода подтверждения личности — с помощью документа или через биометрию.

По информации с сайта rg.ru.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости