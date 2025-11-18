Продление прав в 2026: без экзаменов, с медзаключением

Водителям, чьи права после трехлетнего продления заканчиваются в 2026 году, не нужно будет сдавать экзамены.

В МВД напомнили, что в 2026 году станут недействительными национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 года и автоматически был продлен на три года. Водителю для продления удостоверения необходимо предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Кроме того, потребуется медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами.

Напомним, что из-за пандемии Covid в 2022 году вышло постановление правительства, согласно которому водительские удостоверения, срок действия которых истекал с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, стали действительными еще три года. Позже вышло еще одно постановление, которое продлевало на три года срок действия водительских удостоверений, срок которых истекает до 31 декабря 2025 года. При этом водители должны сами следить за тем, когда у них истекает срок действия прав, чтобы заменить их. Если этого не сделать, то водителю грозит крупный штраф от 5 до 15 тысяч рублей — как гражданину, не имеющему водительского удостоверения.

Кстати, сообщения о том, что с продленными российскими водительскими правами нельзя ездить, например в Белоруссию, опровергли в МВД республики, заявив, что пролонгированные российские удостоверения действительны на территории РБ.

Источник: rg.ru

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС