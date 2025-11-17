Не покупайте немежеванный участок!

Марина Сергеева решила продать свой земельный участок соседке по даче. Договорились о цене, подписали договор купли-продажи и подали документы в МФЦ на оформление сделки. Сразу же после того, как документы были отправлены в Росреестр, Марина Сергеева уехала из страны. Однако буквально через несколько дней до нее дозвонилась соседка и стала обвинять ее в обмане. «Сделку приостановили! Как вы так могли с нами поступить! Участок у вас без границ, а провести межевание можете только вы. От нас документы не принимают! Верните деньги или приезжайте и доведите все до конца», — возмущалась покупательница. Приехать в установленный срок Марина не смогла. В регистрации сделки им отказали. Госпошлину в таких случаях не возвращают. В итоге покупатели остались без участка и без денег.

С 1 марта 2025 года невозможно совершить сделки с земельными участками, которые не прошли процедуру межевания, то есть нельзя продать или купить участки без установленных границ. После проведения кадастровых работ подать документы в Росреестр может собственник земельного участка, доверенное лицо или его наследники. Покупатели участка не могут подать заявление об изменении основных характеристик земельного участка.

Продавец может выдать доверенность на проведение межевания земельного участка, подачу заявления на кадастровый учет и подписание дополнительного соглашения (если площадь участка изменится после межевания).

Подать на кадастровый учет может и кадастровый инженер, который проводил межевание, если это будет предусмотрено договором подряда.

«Если в регистрирующий орган поступят документы по сделке купли-продажи на земельный участок без установленных границ, то регистрацию приостановят на 3 месяца. За это время собственник может провести межевание и подать документы в Росреестр. Если в результате межевания площадь участка изменится, нужно будет представить договор купли-продажи в новой редакции или подать дополнительное соглашение к ранее заключенному договору», — подчеркнула заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.

Если в установленные сроки документы не поступят, то по заявлению участников сделки можно приостановить регистрацию еще на 6 месяцев. Если и за это время вопрос не удастся решить, то в сделке будет отказано.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.