АО «ШЗСА»: Начало рабочей недели отмечено торжественным вручением знаков ГТО

Сегодня, 17 ноября, на предприятии акционерного общества «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» состоялось важное событие: работникам подразделений качества, конструкторского, технологического и других отделов были вручены заслуженные знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).Торжественное мероприятие возглавил исполнительный директор предприятия Сергей Николаевич Морозов. Именно он лично вручил каждому сотруднику знак ГТО, подчеркнув значимость поддержания здорового образа жизни и физическую подготовку сотрудников.Это знаменательное событие подчеркивает приверженность коллектива завода здоровому образу жизни и активную позицию руководства в поддержке инициатив, направленных на укрепление здоровья работников.

