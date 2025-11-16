Успешные сельчанки вдохновляют школьников

В Шумерлинском округе в рамках республиканского проекта «Объединяя усилия: местное самоуправление и успешные сельские женщины» стартовал цикл классных часов «Моя карьера на селе: от мечты к реальности».

Первые встречи цикла состоялись 10-11 ноября в Туванской и Шумерлинской школах. На профориентационном часе историей создания успешного и прибыльного бизнеса в родном селе с учащимися Туванской школы поделилась Кристина Михайлова. Она на своем примере доказала школьникам, что карьера и предпринимательство возможны и вдали от городов. Успешное окончание Школы фермеров в 2025 году и получение социального контракта на расширение бизнеса стали важными вехами на ее пути.

А учащиеся 7-10-х классов Шумерлинской школы встретились с самозанятой Натальей Щербаковой, которая рассказала о своем профессиональном пути в растениеводстве, в частности, об успешном выращивании ремонтантной клубники. Её история успеха – это тоже пример большой любви к своему делу.

Женсовет Шумерлинского округа.