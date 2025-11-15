Для поддержки защитников Отечества и их семей

20 инициатив одобрено на заседании Правительства Чувашии 12 ноября. Две из них направлены на поддержку защитников Отечества и их семей.

Речь идет о прямой материальной поддержке военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО, единовременной выплатой. Размер единовременной выплаты варьируется в зависимости от степени причиненного ранения и установлен в интервале от 50 до 300 тысяч рублей. Это решение уже закреплено Указом Главы Чувашской Республики от 8 октября 2025 года. Также в республике членам семей погибших участников спецоперации предоставят единовременную денежную выплату в 250 тысяч рублей вместо земельного участка. Это гибкий механизм, в бюджете на эти цели заложено 60,8 млн рублей. Заявление подается в орган местного самоуправления, в котором участник СВО поставлен на учет на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.

Согласно изменениям в республиканский закон «Об образовании», дети и молодые люди, чьи родители участвуют в СВО, смогут получать бесплатное двухразовое питание. Эта льгота будет распространяться на учеников школ, студентов колледжей и техникумов, которые обучаются за счет бюджета республики. Право на бесплатное питание получат учащиеся, являющиеся членами семей военнослужащих и добровольцев, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции, а также тех, кто получил ранения или инвалидность в результате боевых действий. Список таких лиц определен указом Главы Чувашской Республики. Кроме того, для учеников школ, входящих в эти семьи, предусмотрена выплата стипендии Главы Чувашской Республики. Эти меры поддержки будут финансироваться из республиканского бюджета (около 18,4 млн рублей ежегодно).

Источник: cap.ru.