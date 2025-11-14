Экскурсия в завтра

Недавно ученики гимназии № 8 посетили удивительный город будущего – Иннополис. Эта уникальная территория, созданная в Казани специально для ИT-специалистов.

Школьники узнали о том, кому принадлежала идея создания Иннополиса, сколько людей здесь живет и как высокотехнологичная городская среда делает комфортной жизнь всех жителей. В ходе экскурсии дети посетили местный университет.

Но это еще не всё! Ребята побывали в планетарии Казанского федерального университета им. А.А. Леонова. Здесь они смогли провести небольшие исследования с использованием новых технологий и отправиться в захватывающее космическое путешествие прямо из зала планетария.

Благодарим молодежный клуб РГО «Шумерлинские путешественники» за возможность для наших детей путешествовать по России.

Группа родителей учащихся гимназии № 8.