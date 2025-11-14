Общественная палата Чувашской Республики с 10 ноября проводит акцию по сбору писем
для бойцов СВО. Это возможность выразить свою поддержку и благодарность тем,
кто защищает нашу страну.
Организатор приглашает к участию в акции всех желающих – детей, подростков и взрослых. Просто напишите письмо бойцу СВО, оформите его (по желанию) в виде треугольника, как это делали в годы Великой Отечественной войны, и отправьте письмо в пункт сбора по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 33, кабинет 33 до 1 декабря.
Все собранные письма будут переданы адресатам с гуманитарным конвоем.
Подготовила Н. Владимирова.
«Треугольник надежды»
