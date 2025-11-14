«Треугольник надежды»

Общественная палата Чувашской Республики с 10 ноября проводит акцию по сбору писем

для бойцов СВО. Это возможность выразить свою поддержку и благодарность тем,

кто защищает нашу страну.

Организатор приглашает к участию в акции всех желающих – детей, подростков и взрослых. Просто напишите письмо бойцу СВО, оформите его (по желанию) в виде треугольника, как это делали в годы Великой Отечественной войны, и отправьте письмо в пункт сбора по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 33, кабинет 33 до 1 декабря.

Все собранные письма будут переданы адресатам с гуманитарным конвоем.

Подготовила Н. Владимирова.