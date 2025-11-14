Прожиточный минимум повысится на 6,8 %

Постановлением Кабмина Чувашии от 12 ноября прожиточный минимум на 2026 год устанавливается для трудоспособного населения в размере 17960 рублей, для пенсионеров -14170 рублей, для детей — 15983 рубля. Изменения коснутся свыше 110 тысяч человек, нуждающихся в социальной поддержке

За год число малоимущих в Чувашии сократилось на 19,9 тыс. человек, уровень бедности снизился до 10,4 %. Росту доходов способствовали увеличение зарплат (в среднем до 60,8 тыс. руб.), рекордно низкая безработица (0,4 %) и эффективные соцконтракты. Финансирование последних к 2027 году вырастет до 1 млрд руб. в год.

По информации cap.ru.