Новогодние каникулы будут длинными

В начале 2026 года россиян ждут длинные новогодние выходные — с 31 декабря 2025 года (среда) по 11 января (воскресенье).

Часть праздничных дней, совпадающих с выходными, переносится на другие даты. Постановлением Правительства РФ № 1466 установлено, что выходные 3 и 4 января переносятся на 9 января 2026 года и 31 декабря 2025-го соответственно.

Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере (ст. 153 ТК РФ) или компенсируется дополнительным выходным днем. Исключения — службы, где невозможна приостановка деятельности, например, транспорт, медицина, экстренные и коммунальные.

В 2026 году при обычном пятидневном рабочем графике у жителей России будет 247 дней для трудовой деятельности и 118 дней для отдыха.

Rg.ru.