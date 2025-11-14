Награждение знаками ГТО сотрудников Центра предоставления мер социальной поддержки

В рамках популяризации здорового образа жизни и развития массового спорта, работники КУ «Центра предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии а городе Шумерля получили долгожданные знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Этот коллектив не большой, но состоит он из активных и целеустремленных людей, ежедневно проявляющих заботу о жителях нашего города. Регулярные занятия спортом помогают поддерживать высокую работоспособность и способствуют улучшению качества жизни каждого сотрудника. Центр активно участвует в различных спортивно-массовых мероприятиях, демонстрируя пример ответственности перед собственным здоровьем и общественной значимостью движения ГТО. Знаки ГТО стали символическим признанием вклада сотрудников отдела в развитие физического воспитания и укрепление здоровья горожан.

Мы гордимся сотрудниками Центра, стремящимися быть образцом силы духа и заботы о своем здоровье.

Пусть эта награда станет стимулом для дальнейшего совершенствования и укрепления традиций здоровой жизни в нашем городе.

Центр ГТО.