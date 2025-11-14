За вовлечение детей в диверсии будет грозить пожизненное заключение

Закон об этом прошел второе и третье чтения в Госдуме. Авторами инициативы стали 419 депутатов.

Согласно документу, за склонение несовершеннолетнего к террористической или диверсионной деятельности будет грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Еще одна норма — усиление уголовной ответственности за диверсионные преступления. По сути, новый закон уравняет наказание за диверсии с ответственностью за терроризм, сделает невозможным условное наказание для таких преступников. Кроме того, отменяются любые сроки давности, то есть речь о принципе неотвратимости наказания. Будет уменьшен возраст наступления уголовной ответственности за содействие террористической деятельности, диверсию и т.п. Планка понизится до 14 лет. Такая норма позволит правоохранительным органам действовать превентивно, когда несовершеннолетние вовлекаются в подобные преступления через интернет и закрытые каналы связи.

Источник: rg.ru.