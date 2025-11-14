Запрет действует бессрочно

Недавно мы рассказывали читателям о таком способе защиты своей недвижимости от мошенников, как запрет на сделки без личного участия. Уточняем – он бессрочен и будет действовать до тех пор, пока собственник самостоятельно его не снимет.

«Сейчас в нашей республике наблюдается настоящий бум на подачу заявлений о запрете сделок без личного участия. Причем много заявлений поступает на недвижимость, на которую уже введен запрет. Если вы не помните, подавали вы такое заявление или нет, или не знаете, установился ли запрет на вашу недвижимость, то рекомендуем заказать онлайн-выписку из ЕГРН», — пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева. В выписке из ЕГРН, которую можно заказать на портале госуслуг, выйдет информация о том, что запрет установлен. Если такая отметка есть, то подавать повторно заявление о запрете не нужно.

Кроме того, после подачи заявления всегда приходит уведомление об оказанной услуге с ее результатом. Поэтому проверьте раздел с уведомлениями (изображен в виде колокольчика), чтобы убедиться, что услуга вам оказана и принято положительное решение.

На каждый объект недвижимости подается отдельное заявление о запрете. Поэтому если вы стали обладателем новой квартиры или дома с земельным участком, то в отношении этих объектов можно подать отдельное заявление о запрете.

Управление Росреестра по Чувашии.